В Краснодаре временно перекроют участок улицы Зиповской Фото: krd.ru

В Краснодаре временно перекроют участок улицы Зиповской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения связаны с реконструкцией участка от улицы Байбакова до улицы Московской. Специалисты проведут переустройство инженерных сетей. Их введут с 22:00 2 июня до 22:00 4 июня.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

На время работ изменится и схема движения автобуса № 20 в обоих направлениях. Общественный транспорт будет объезжать реконструируемый участок от улицы Российской по улицам Зиповской, Байбакова, Карякина до улицы Московской и далее по установленному маршруту.

Участок улицы Зиповской реконструируют по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» за счет средств краевого бюджета. Специалисты расширят дорогу до четырех полос, обустроят тротуары по обеим сторонам, проведут сети наружного освещения и сделают велодорожки.