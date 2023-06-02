В Сочи прошел конкурс водителей с поражением опорно-двигательного аппарата. Фото: t.me/officialsochi
В Сочи инвалиды-колясочники соревновались в навыках вождения автомобиля. Конкурс проходил на картодроме в селе Пластунка.
- Водители участвовали в двух этапах состязания. В первом конкурсанты прошли тест на знание ПДД. Во втором они выполнили практические задания, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Уточняется, что победителя определяли по сумме баллов. Им стал серебряный призер альтернативной Паралимпиады-2022 по керлингу на колясках местный житель Алексей Голивко.