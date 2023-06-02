На 70% забронированы гостиницы и отели на курортах Краснодарского края Фото: admkrai.krasnodar.ru

На 70% забронированы гостиницы и отели на курортах Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

На июнь и июль, в частности, забронировано 70% номерного фонда. На 64% места размещения зарезервированы на август.

– Нашим гостям доступны самые разнообразные предложения отдыха – от пятизвездочных гостиниц до мини-отелей, – отметил глава региона.

В регионе около трех тысяч гостиниц и отелей прошли классификацию. Из них 277 - высшей категории «четыре-пять звезд» на 36 тысяч номеров. Наибольшее количество таких объектов находятся в Анапе, Сочи и Геленджике.

Отмечается, что бронирование «высокозвездных» средств размещения увеличивается с каждым годом. Так, на конец июня зарезервировали 66% пятизвездочных отелей, 71% четырехзвездочных, 61% трехзвездочных и 53% – категории «без звезд».

Всего с начала 2023 года региональные курорты посетили свыше трех млн туристов.

– Рассчитываем, что к концу летнего сезона эта цифра возрастет примерно до 12 млн человек, – сказал Вениамин Кондратьев.