На Кубани рост валового регионального продукта составляет 103% Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани рост валового регионального продукта составляет 103%. Итоги экономического развития края озвучил первый вице-губернатор Игорь Галась.

В настоящее время темпы роста ВРП превышают показатели базового прогноза. Высокие результаты зафиксированы в отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства, оптовой торговли, транспортировки и хранения.

– Стоит также отметить, что мы фиксируем реальный рост заработной платы населения на 7,1% по отношению к показателю 2022 года, – сказал Игорь Галась.

Уточняется, что индекс промышленного производства края по итогам апреля составил 110,6. В сравнении с 2022 годом отмечен рост услуг по транспортировке и хранению на уровне 109,5%.

В среднем зарплата одного работника составляет 51 тысячу 363 рубля. Кроме того, безработица в регионе остается на уровне 0,5%.