В Краснодаре третий литер проблемного ЖК «Свобода» достроят к осени Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре третий литер проблемного ЖК «Свобода» достроят к осени. В настоящее время работы завершены на 81%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Строители, в частности, проводят кирпичную кладку, почти на 50% готовы внутридомовые инженерные сети, а на 92% - внутриплощадочные.

— Шесть лет ждут люди этот дом. Сейчас все идет согласно утвержденному графику. Уверен, что литер сдадут в срок, и 1 сентября первые жители получат долгожданные ключи, - сказал глава города Евгений Наумов во время визита на стройплощадку.

Всего в Краснодаре в настоящее время насчитывается 41 проблемный ЖК.