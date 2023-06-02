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НовостиКарта Кубани2 июня 2023 10:21

В Анапе достраивают новый детский сад на 280 мест

На строительной площадке задействовано более 160 рабочих
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/anapaofficial

Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе достраивают новый детский сад на 280 мест. Он появится в станице Анапской. Для того чтобы поскорее закончить работы, на соцобъекте ежедневно работают от 140 до 170 рабочих и более 10 единиц техники.

- Внутри идет отделка помещений, монтаж навесных потолков, укладка плитки, стяжка пола. Снаружи проходит благоустройство прилегающей территории, асфальтирование дорог, укладка тротуарной плитки. Также начат монтаж детских городков, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что ход работ проконтролировали мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета Леонид Красноруцкий и анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров.