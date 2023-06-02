Водителя «денежного автомобиля» в Краснодаре оштрафовали

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Внимание жителей Краснодара привлек автомобиль, обклеенный денежными купюрами. Очевидцы сняли машину на видео и опубликовали в соцсетях. А полицейские нашли ее владельца и оштрафовали. Оказалось, было за что.

- Сегодня сотрудники ДПС остановили «Мерседес», полностью обклеенный листовками с изображением купюр зарубежной валюты. Также на транспорте задняя правая фара находилась в разбитом состоянии. На 31-летнего жителя города Сочи составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Со слов водителя, «денежным автомобилем» он просто привлекает к себе внимание.