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НовостиОбщество2 июня 2023 10:34

Водителя «денежного автомобиля» в Краснодаре оштрафовали

Машину нашли на одной из улиц города
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: mvd23krasnodar

Фото: mvd23krasnodar

Внимание жителей Краснодара привлек автомобиль, обклеенный денежными купюрами. Очевидцы сняли машину на видео и опубликовали в соцсетях. А полицейские нашли ее владельца и оштрафовали. Оказалось, было за что.

- Сегодня сотрудники ДПС остановили «Мерседес», полностью обклеенный листовками с изображением купюр зарубежной валюты. Также на транспорте задняя правая фара находилась в разбитом состоянии. На 31-летнего жителя города Сочи составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Со слов водителя, «денежным автомобилем» он просто привлекает к себе внимание.