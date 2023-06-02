Xiaomi, Samsung или Apple: подборка самых популярных смартфонов среди краснодарцев

Уверенное лидерство по количеству приобретенных гаджетов принадлежит Xiaomi. Фото: tele2.ru

Tele2 проанализировала предпочтения клиентов при выборе смартфонов в период с мая 2022 года по апрель 2023 года. Уверенное лидерство по количеству приобретенных гаджетов принадлежит Xiaomi. Важными критериями при выборе устройства остаются параметры камеры, встроенная память, а также стоимость.

Краснодарцы выбирают мобильные устройства, ориентируясь в первую очередь на возможность снимать с помощью смартфона качественные фото и видео. Посетители салонов связи стремятся купить гаджеты с камерой от 64 Мп, а также с внутренней памятью не менее 32 Гб, которая позволяет хранить в устройстве контент в самом высоком разрешении.

Лидером продаж в ценовой категории до 20 тысяч рублей стал смартфон Xiaomi Redmi A1 со встроенной памятью 32 Гб, на втором месте Infinix HOT 20 с модулем памяти на 128 Гб. Эти модели имеют схожие характеристики и объединяют в себе самые важные качества для покупателей: мультифункциональность и доступную цену. Гаджеты именно этой категории чаще всего выбирают родители в подарок детям.

Среди смартфонов от 20 до 40 тысяч рублей первое место делят Samsung Galaxy A33 5G и Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Оба устройства популярны в вариации с объемом памяти 128 Гб, имеют 8-ядерный процессор, позволяющий играть в онлайн-игры без задержек, и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Эти модели – выбор ценителей операционной системы Android.

А вот смартфоны стоимостью выше 40 тысяч рублей чаще всего покупают поклонники Apple. Пользователи выбирают бренд за качество и удобный интерфейс и предпочитают обновлять гаджет на новые модели в пределах линейки бренда.

В фирменной рознице Tele2 в Краснодарском крае сейчас продолжают действовать акции на устройства ведущих брендов. Например, клиенты Tele2 получают скидку до 30% на покупку смартфона при одновременной покупке устройства, страхового продукта и подключении тарифа «Мой онлайн+», оплаченного на 3 месяца.

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