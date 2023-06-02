Трассу Джубга — Сочи начнут проектировать в этом году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трассу Джубга — Сочи начнут проектировать в 2023 году. О планах работ стало известно во время форума по инновациям и интеллектуальным транспортным системам, который проходит в Сочи.

- В этом году приступаем к проектированию и подготовке. Также планируем начать стройку на наиболее загруженном участке на обходе микрорайона Адлер, - сообщил глава «Автодора».

Уточняется, что новую трассу будут строить на бюджетные и заемные средства в соотношении 50 на 50 процентов. Кроме того, рассматривается возможность привлечения внебюджетных средств из ДОМ.РФ.

Планируется, что в ближайшие три года «Автодор» завершит строительство обхода Адлера. Эта дорога станет первым этапом новой трассы.