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НовостиПроисшествия2 июня 2023 11:02

Под Геленджиком пожаловались на массовое отравление собак едой с ядом

В случившемся разбирается полиция
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
По факту массового отравления животных проводится проверка

По факту массового отравления животных проводится проверка

В Кабардинке произошел вопиющий случай с массовым отравлением собак. На территории села неизвестные раскидывали начиненную ядом еду. Отведав смертоносных «деликатесов», четвероногие умирали или поступали в местные ветеринарные клиники с сильной интоксикацией организма.

- На данный момент сотрудниками администрации проводится работа с населением по вопросам соблюдения правил содержания домашних животных. В случившемся также разбирается полиция, - сообщили в МЦУ Геленджика.

Все сообщения, полученные от граждан, отправлены в администрацию Кабардинского внутригородского округа.