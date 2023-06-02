Под Геленджиком пожаловались на массовое отравление собак едой с ядом

По факту массового отравления животных проводится проверка

В Кабардинке произошел вопиющий случай с массовым отравлением собак. На территории села неизвестные раскидывали начиненную ядом еду. Отведав смертоносных «деликатесов», четвероногие умирали или поступали в местные ветеринарные клиники с сильной интоксикацией организма.

- На данный момент сотрудниками администрации проводится работа с населением по вопросам соблюдения правил содержания домашних животных. В случившемся также разбирается полиция, - сообщили в МЦУ Геленджика.

Все сообщения, полученные от граждан, отправлены в администрацию Кабардинского внутригородского округа.