В Краснодаре прокуратура приостановила работу дома престарелых Фото из архива КП

В Краснодаре прокуратура приостановила работу дома престарелых из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Прокуратура организовала проверку совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности краевого управления МЧС. В ходе работы в мини-пансионате обнаружили грубые нарушения требований пожарной безопасности.

– По инициативе прокурора округа индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и ей назначен штраф в размере 40 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, прокурор Карасунского округа обратился с иском в суд о запрете деятельности предпринимателя до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

– Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме. В настоящее время деятельность прекращена, – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике прокуратура приостановила работу дома престарелых. При проверке в нем также обнаружили нарушения требований пожарной безопасности.