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НовостиОбщество2 июня 2023 11:15

В Сочи музеи закупили аудиогиды

Тексты записаны на русском, английском, китайском языках
Мария ЧАЛАЯ
В сочинские музеи приобрели современное оборудование. Фото: t.me/officialsochi

В сочинские музеи приобрели современное оборудование. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи музеи закупили аудиогиды. Повысить уровень комфортности осмотра выставок удалось благодаря участию литературно-мемориального музея Николая Островского в нацпроекте «Культура».

- Музей приобрел аудиогиды для таких объектов культурного наследия, как мемориальный дом Николая Островского, дом-музей Антона Хансена Таммсааре. Тексты записаны на русском, английском, китайском языках, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что пробные экскурсии с аудиогидом оставили у слушателей положительные впечатления. Они отметили четкость воспроизведения текста, информативность лекций и удобство в пользовании прибором.