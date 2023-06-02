В сочинские музеи приобрели современное оборудование. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи музеи закупили аудиогиды. Повысить уровень комфортности осмотра выставок удалось благодаря участию литературно-мемориального музея Николая Островского в нацпроекте «Культура».

- Музей приобрел аудиогиды для таких объектов культурного наследия, как мемориальный дом Николая Островского, дом-музей Антона Хансена Таммсааре. Тексты записаны на русском, английском, китайском языках, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что пробные экскурсии с аудиогидом оставили у слушателей положительные впечатления. Они отметили четкость воспроизведения текста, информативность лекций и удобство в пользовании прибором.