Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят воспитательницу, истязавшую малышей в детском саду. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все происходило в городском детсаду № 193 с декабря 2020 по февраль 2023 года. Известно, что 25-летняя младший воспитатель часто поднимала руку на малышей.

- Используя противоправные методы воспитания и понимая, что в силу малолетнего возраста дети находятся в беспомощном состоянии, она систематически применяла в отношении них физическую силу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Так, воспитательница периодически замахивалась на ребят с расстройством аутистического спектра. Поводом для агрессии могло стать обычное непослушание воспитанников. При этом малыши не могли самостоятельно рассказать обо всем родителям.

Позже о том, что воспитатель истязает детей, сообщила практикантка. Девушка пришла в учреждение и увидела все происходившее в группе. После служебной проверки сотрудницу детсада уволили. Кроме того, на нее завели уголовное дело, расследование которого в настоящее время завершено.

– В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, – уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.