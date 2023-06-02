Благотворительный праздник «Радуга красок» пройдет в Краснодаре Фото: Союз многодетных семей «Кубанская семья»

Благотворительный праздник «Радуга красок» пройдет 4 июня в Краснодаре. Мероприятие проведут в Чистяковской роще с 12:00 до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для детей, в частности, организуют шоу мыльных пузырей, конкурс рисунков на асфальте, выставку работ народных промыслов от многодетных мам. Кроме того, гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах для ребят дошкольного возраста.

На сцене Чистяковской рощи с творческими номерами выступят дети из многодетных семей города. А в финале праздника ребят ждет пенная дискотека.

– Праздник организован Союзом многодетных семей «Кубанская семья» при поддержке администрации и городской Думы Краснодара, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Организаторы приглашают краснодарцев присоединиться к «Радуге красок» и провести первое воскресенье лета с детьми в парке на свежем воздухе.