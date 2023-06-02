Мужчина сообщил ложную информацию о минировании магазина Фото из архива КП

В Краснодаре осудят мужчину, сообщившего ложную информацию о минировании магазина. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, 31-летний местный житель изрядно выпил и решил позвонить на телефон единой системы вызова экстренных оперативных служб. Мужчина сообщил оператору, что на улице Западный обход якобы заминирован продуктовый магазин.

– По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке информация не подтвердилась, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено, – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

За заведомо ложный звонок на мужчина завели уголовное дело. В период предварительного следствия он находился в заключении под стражей.

В настоящее время расследование завершено.