Рабочий день председателя ЗСК прошел в Ленинградском районе

Сегодня рабочий день председателя Законодательного Собрания Юрия Бурлачко прошел в Ленинградском районе. Муниципалитет северной зоны края стал очередной территорией, перспективы развития которой депутаты изучат в рамках проведения традиционных Дней муниципальных образований в ЗСК. Делегация изучила ситуацию комплексно.

Говоря о потенциале муниципального образования, председатель ЗСК отметил, что оно примечательно по ряду позиций.

«Ленинградский - один из крупнейших агропромышленных районов Кубани. Доля сельского хозяйства в общем объеме произведенной здесь продукции составляет почти 40 процентов.

Не являясь базовой отраслью, показывает позитивную динамику и промышленность. Объем промпроизводства в районе превысил показатель 2021 года на 50 процентов.

Но наша задача – не констатировать достижения, а выявляя проблемные моменты, совместно находить варианты их решения.

В этой связи на передний план выходят вопросы ЖКХ. Это и износ сетей, и качество питьевой воды. Вместе с тем сегодня мы убедились, что команда местной администрации держит их на контроле.

Район активно участвует в краевых государственных программах, строится станция очистки воды, в поселениях благоустраиваются общественные территории.

Дополнительный стимул в развитии могли бы получить промышленные предприятия. Но многие из них не знают о действующих в крае мерах государственной поддержки.

Об этом и других точках роста экономики и социальной сферы Ленинградского района мы предметно поговорим за круглым столом, который состоится в Законодательном Собрании уже в ближайшее время», - подвел итог рабочей поездки Юрий Бурлачко.