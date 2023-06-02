Жители Краснодарского чаще всех на Юге России покупают товары в кредит

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

В южных регионах России растёт популярность POS-кредитов. Например, Сбербанк сообщил, что за первые 4 месяца 2023 года объём выдач кредитов на покупку товаров в Краснодарском крае составил более 600 млн рублей. Что это за вид кредитования? POS-кредитование (Point Of Sale — с англ. «пункт продажи») — это выдача кредита на определенные товары непосредственно в торговых точках — на маркетплейсах, интернет-площадках или на кассах торгового центра, магазина.

Наиболее популярными категориями для POS-кредитования являются магазины бытовой техники, строительных материалов и салоны сотовой связи.

Анализ показал, что чаще всего покупки в кредит оформляют женщины от 25 до 45 лет и мужчины от 35 до 40 лет.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка комментирует сложившийся тренд:

«POS-кредитование набирает всё большую популярность в Краснодарском крае. Жители региона чаще всех на Юге страны покупают товары в кредит. Совершить такую покупку можно уже более чем в 200 торговых точках, сам процесс покупки занимает несколько минут».