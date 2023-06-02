Ярмарки выходного дня перешли на летний режим работы Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре шесть ярмарок выходного дня будут работать летом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из-за потепления торговые площадки перешли на летний режим работы. Так, уже 3 июня в краевом центре откроются не 10, а шесть ярмарок. На них жителям и гостям Краснодара предложат сезонные овощи и фрукты, выпечку, мед, бакалейную продукцию, черешню и абрикос.

Ярмарки выходного дня будут работать с 8:00 до 15:00 по улицам:

– Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);

– Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

– Бургасской (вблизи дома № 31/1);

– Одесской (вблизи дома № 48);

– Восточно-Кругликовской, 26;

– Западный Обход, 34.

Из-за потепления временно закрываются торговые площадки по улицам Уральской, Евдокии Бершанской, Дзержинского и Каляева.

– На них нет необходимых условий для хранения продуктов в жаркую погоду, – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

На всех работающих ярмарках соблюдают санитарные требования Роспотребнадзора, контролируют ветеринарно-санитарную экспертизу и мониторят соблюдение правил торговли.