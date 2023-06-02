Водитель иномарки отказался проходить медосвидетельствование Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре водитель без прав врезался в пьяного за рулем. Авария произошла ночью 1 июня в районе 16-километра автодороги «подъезд к поселку Лорис».

– По предварительным данным, 64-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2109, не имея права управления (лишен права управления), не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль KIA под управлением 24-летнего молодого человека, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что водитель иномарки сел за руль пьяным. Проходить медосвидетельствование он отказался.

В результате происшествия пострадавшему водителю ВАЗ назначили лечение.

– Обстоятельства происшествия устанавливаются, – добавили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» – Кубань» сообщала о том, что в Новокубанском районе водитель и пассажир Lada погибли в ДТП с BMW. Пострадавших водителя и пассажирку иномарки с травмами госпитализировали.