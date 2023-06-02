Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани2 июня 2023 12:50

В Анапе задержали 57-летнего грабителя аптеки

Мужчина украл деньги из кассы, угрожая продавщице ножом
Мария ЧАЛАЯ
Полицейские Анапы задержали 57-летнего грабителя аптеки.

Полицейские Анапы задержали 57-летнего грабителя аптеки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе задержали 57-летнего грабителя аптеки. Ранее судимый местный житель украл деньги из кассы, угрожая фармацевту ножом.

- Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли часть похищенных денег, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что общая сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

На данный момент мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.