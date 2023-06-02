Полицейские Анапы задержали 57-летнего грабителя аптеки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Анапе задержали 57-летнего грабителя аптеки. Ранее судимый местный житель украл деньги из кассы, угрожая фармацевту ножом.
- Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли часть похищенных денег, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.
Уточняется, что общая сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.
На данный момент мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.