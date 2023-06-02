В школах Кубани стартовала летняя кампания Фото: пресс-служба администрации региона

Более 106 тысяч детей отдохнут в школьных летних лагерях на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время школьные лагеря открыли в 15 городах и районах края. Всего в период летних каникул организуют работу свыше 900 лагерей дневного пребывания и более 400 лагерей труда и отдыха. Для ребят во всех школьных лагерях организуют спортивные мероприятия, волонтерские проекты, викторины, экскурсии, выезды в музеи и галереи.

В одном из лагерей в краснодарской школе №73 побывала министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева. Посещать его в учреждении будут 300 учащихся с 1 по 7 классы. Детей распределили в шесть отрядов по разным направлениям – например, лингвистике, математике или спорту.

– Со школьниками работают учителя, старшеклассники-вожатые из «Движения Первых» и советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, – отметила Елена Воробьева. – Тематику каждое учреждение выбирает самостоятельно.

Всего на летних каникулах образовательные учреждения и организации молодежной политики подготовят формы досуга для более 450 тысяч кубанских школьников. Ребята посетят кружки и секции в учреждениях допобразования, поучаствуют в многодневных походах и однодневных экскурсиях и поработают в трудовых отрядах и палаточных лагерях.