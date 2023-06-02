Проводится проверка Фото из архива КП

В Краснодаре таксист уснул за рулем и врезался в машину продавца клубники. ДТП произошло днем 2 июня на пересечении улиц Московской и Зиповской.

Предварительно, 26-летний водитель Datsun проезжал по улице Московской и на перекрестке с Зиповской столкнулся с припаркованным авто Lada. По его словам, он уснул за рулем и потерял управление.

– В результате ДТП пострадал находившийся возле машины 27-летний мужчина, которого доставили в медучреждение для обследования, – сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – Кроме того, по словам очевидцев, машина проехала на красный свет светофора.

Уточняется, что у водителя отсутствовал полис ОСАГО, за что грозит административный штраф – 800 рублей.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и степень травм, которые получил пострадавший. По окончании проверки примут процессуальное решение, – добавили в пресс-службе городского УМВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре водитель без прав врезался в пьяного за рулем. Пострадавшему мужчине за рулем ВАЗ назначили лечение.