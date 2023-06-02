Губернатор Кубани встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Таджикистана Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани встретился с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По словам Вениамина Кондратьева, товарооборот края и республики в 2022 году вырос на 21%. Кубань нацелена на поставки качественной продукции на рынок Таджикистана.

– Мы должны активизировать этот процесс, дать предпринимателям точки для старта и вместе выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. Для этого предлагаю обменяться бизнес-миссиями, – отметил на встрече губернатор. – Важно развивать наши культурные и гуманитарные связи, сферы образования и здравоохранения, делиться передовым опытом.

Давлатшох Гулмахмадзода, в свою очередь, поблагодарил Вениамина Кондратьева за внимание к двусторонним отношениям. В настоящее время между краем и республикой подписано свыше 300 межправительственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве.

– Хотим видеть ваших региональных промышленных представителей, расширить взаимодействие в сельском хозяйстве, – сказал чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана.