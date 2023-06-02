В Выселковском районе Кубани мужчина до смерти избил 48-летнего знакомого

Расследование продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кубани до смерти избил 48-летнего знакомого. Мужчине предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло вечером 27 мая в станице Новобейсугской. Приятели выпивали в доме на улице Горького.

– В какой-то момент между ними возникла ссора на бытовой почве, в ходе которой злоумышленник нанес множественные удары кулаками по голове своего оппонента, после чего лег спать. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Тем временем обвиняемый, поспав несколько часов, увидел, что приятель мертв. Тогда он вызвал скорую и правоохранителей, которым рассказал, что знакомый якобы выпил, упал и умер. Однако следователи установили его причастность к преступлению.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.

– Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.