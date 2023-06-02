Акция пройдет в центральной районной больнице Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акция «День здоровья» пройдет в Мостовском районе Кубани. Ее организуют в центральной больнице муниципалитета 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что профилактическая акция приурочена ко всероссийской неделе отказа от табака. Жители района, в частности, проверят зрение и сердце, узнают индекс массы тела, измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, сделают ЭКГ и флюорографию.

Уточняется, что обследования и консультации проводят бесплатно. Необходимо предоставить паспорт и полис ОМС.

Профилактические акции «Дни здоровья» проводят в Краснодарском крае 12 лет. В этом году организовано 19 мероприятий, в которых поучаствовало свыше 70 тысяч человек.