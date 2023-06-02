Летняя серия зарядок стартует на Пушкинской площади Краснодара 3 июня

Зарядку организуют в 8:30 на Пушкинской площади Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Летняя серия зарядок стартует на Пушкинской площади Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Зарядки запланированы на весь июнь по субботам с 8:30. Первый мастер-класс состоится уже 3 июня. Его проведет Валерия Албул –двукратная чемпионка России, серебряный призер чемпионатов мира и Европы, победитель соревнований в крае и ЮФО.

– Единственное условие для участия в зарядке — отсутствие медицинских противопоказаний, – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.