В Сочи открыли горячую линию по вопросам качественного сервиса на пляжах Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Сочи открыли горячую линию по вопросам качественного сервиса на пляжах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

На курорте подготовили 170 пляжных территорий, которые получили паспорта. Специалисты территориального отделения Роспотребнадзора взяли около тысячи проб воды в зонах купания. Отмечается, что они соответствуют норме.

В том числе 44 пляжные территории прошли федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества, утвержденным Министерством экономического развития страны. Так, «Синие флаги» присвоили 35 пляжам.

– На всех пляжных территориях Сочи использован единый стандарт в соответствии с каталогом пляжного оборудования. Набережные, объекты сервиса и вывески оформлены в едином архитектурном стиле, – уточнили в пресс-службе мэрии курорта.

На трех новых экопляжах Сочи – «Жемчужина Сочи» в Адлерском районе, «Аквамарин» и «Касабланка» в Лазаревском – в этом году установили экологичную уличную мебель, использовали натуральные материалы при отделке набережных и оборудовали энергосберегающие светильники.

Отмечается, что в летнем сезоне расширят услуги по онлайн-оплате пляжных услуг. Большая часть пляжей оснащена терминалами бесконтактной оплаты. А для мобильных граждан будут доступны 40 территорий. Они оборудованы пандусами для спуска в воду.

Задать вопросы о качестве сервиса на пляжах жители и гости курорта могут по телефону +7(928)458-14-61.

В настоящее время в Сочи отдыхает более 140 тысяч человек. Гостиницы и отели в среднем загружены на 78%.