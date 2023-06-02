В центральной больнице Кавказского района появилось новое оборудование

Новое оборудование поможет пациентам реанимации быстрее восстанавливаться. Фото: пресс-службы минздрава Краснодарского края

В Кавказской центральной районной больнице установили новое оборудование. В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в отделении анестезиологии и реанимации Кавказской ЦРБ появились пять шприцевых насосов.

– Это оборудование позволяет точно контролировать скорость введения и дозировку лекарственных веществ для пациентов, которые проходят лечение в реанимации, - рассказала главврач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.

Шприцевые насосы оснащены системой сигнализации, которая оповещает о любом сбое в работе оборудования. Также в рамках региональной программы в Кавказском районе возводится детская поликлиника на 250 посещений в смену.