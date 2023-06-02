В Майкопе с пенсионером расплатились фальшивой пятитысячной купюрой

В одном из учреждений Майкопа пенсионеру выдали фальшивые деньги. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицией Майкопа возбуждено уголовное дело по факту оборота фальшивых денег. Поддельную пятитысячную купюру местный 76-летний пенсионер получил в одном из учреждений города в качестве выплаты. Пожилой человек самостоятельно распознать фальшивку не смог. Ее выявили в банке.

- Потерпевший объяснил, что несколькими днями ранее получил данный денежный знак в одном из учреждений в качестве выплаты. Однако заметить несоответствие банкноты оригиналу мужчине самостоятельно сразу не удалось – подозрения в ее подлинности появились у сотрудников финансового учреждения, куда в дальнейшем он обратился, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Эксперты-криминалисты МВД признали денежный знак поддельным. Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Сейчас сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД устанавливают все обстоятельств преступления.