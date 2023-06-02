В Адыгее осудили начальницу почты, получавшую два года зарплату уволившегося сотрудника

В Адыгее осудили начальницу почты за мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красногвардейском районе за мошенничество и служебный подлог осуждена начальница районного отделения почтовой связи. Как рассказали в республиканском следкоме, женщина не внесла данные об увольнении одного из сотрудников в 2020 году и на протяжении двух лет получала за него зарплату. Полученные почти 430 тысяч рублей осужденная присвоила себе.

- Собранные Гиагинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Адыгея доказательства судом были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщина признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа. Также она должна возместить ущерб. Приговор вступил в законную силу.