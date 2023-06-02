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НовостиПроисшествия2 июня 2023 18:33

В Адыгее задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки

Задержанный проводил ремонт у жертвы дома
Евгения ХАЛИКОВА
В Адыгее рабочий зарезал заказчицу.

В Адыгее рабочий зарезал заказчицу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее задержан 29-летний местный житель, которого подозревают в убийстве 70-летней жительницы станицы Абадзехской Майкопского района Тело пенсионерки с колото-резанными ранами 30 мая нашли родственники.

- На место незамедлительно выехала следственная группа в составе следователя и криминалистов следственного управления, а также сотрудники полиции Майкопского района. В ходе осмотра места происшествия изъяты вещи и предметы, на которых могли остаться следы преступника, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

В колодце, расположенном на территории домовладения, следователями-криминалистами нашли кухонный нож. Предположительно, вооружившись этим ножом, фигурант расправился с пожилой женщиной.

В настоящее время с участием подозреваемого в убийстве проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.