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НовостиОбщество2 июня 2023 19:04

Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Брюховецкого района

Район продолжил цикл о туристических местах Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
Губернатор Краснодарского края продолжает цикл #МаршрутыКубани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края продолжает цикл #МаршрутыКубани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Брюховецкого района. Губернатор Краснодарского края продолжает цикл #МаршрутыКубани.

– Брюховецкий район находится в центральной части Кубани. Станица Брюховецкая – одна из старейших в регионе. Казаки заселились здесь 230 лет назад. На территории района расположено более 120 археологических памятников и три древних городища. Познакомиться с казачьим бытом можно в стилизованном хуторе, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Въезжающих в станицу Брюховецкую встречает мемориал «Катюша. В самой станице есть парк имени Ю.А. Гагарина. Во дворе местного историко-краеведческого музея растет 110-летний платан.