В Природном орнитологическом парке Сочи волонтеры подкормили птиц

Фото: t.me/mpr_kk

В Природном орнитологическом парке провели весеннюю выкладку кормов для пернатых обитателей. Это регулярные на территории особо охраняемой природной территории регионального значения мероприятия. Их проводят круглый год, чтобы создать зимующим, мигрирующим и гнездящимся птицам благоприятных условий.

– Регулярная подкормка птиц в Имеретинской низменности важна как в холодные зимние месяцы, так и весенне-осенний периоды. Ведь в это время численность птиц в природном парке увеличивается, – объяснил директор ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» Даниил Поморов.

Для комфортного проживания пернатым устанавливают искусственные гнездования –синичники и скворечники, а также убежища, в которых птицы могут спрятаться от угрозы.