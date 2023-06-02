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НовостиОбщество2 июня 2023 19:34

Митрополит Григорий в Краснодаре принял участие в семинаре, посвященном деятельности казачьих обществ

Мероприятие прошло на базе КубГУ
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы Екатеринодарской и Кубанской епархии

Фото: пресс-службы Екатеринодарской и Кубанской епархии

Митрополит Григорий принял участие в семинаре, посвященном деятельности казачьих обществ. Встреча прошла 2 июня в Кубанском государственном университете. Участники обсудили «Основные направления деятельности казачьих обществ и механизмы их развития».

- Нам необходимо быть готовыми к вызовам, которые существуют в современном мире, и отвечать на них должным образом, — сказал митрополит Григорий. – Чтобы победить врага, казачеству необходимо не только иметь навыки владения современным оружием и ведения боя, но для победы не меньше нужна духовная составляющая, крепость духа.

В зале собралось более 200 человек. Участники семинара выслушали доклады, посвященные развитию Кубанского казачьего войска. В выступлениях отмечалось главное – консолидация казачьих обществ и развитие деятельности во всех сферах общества.