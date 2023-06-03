Что произошло за ночь 3 июня в Краснодарском крае

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

В Сочи 24-летний мужчина забил до смерти падчерицу ремнем. Мать девочки неделю наблюдала за агонией умирающего ребенка и только потом вызвала скорую.

В Выселковском районе Кубани мужчина до смерти избил 48-летнего знакомого. Обвиняемый заключен под стражу.

В Краснодаре таксист уснул за рулем и врезался в машину продавца клубники. По словам очевидцев, водитель также проехал на красный сигнал светофора.

Сочи третьи сутки ищут загадочно пропавшего 70-летнего мужчину. К поискам подключились волонтеры.