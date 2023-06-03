Погода в Краснодаре 3 июня 2023: днем до +29 градусов

В Краснодаре будет жарко Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 3 июня, в Краснодаре будет по-летнему жарко. Днем столбики термометров доберутся до высоких показателей. Воздух прогреется до +29 градусов.

- Ветер восточной четверти ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

Но вечером картина изменится. В городе начнется дождь, возможна гроза.

- Регион накроет небольшой антициклона, он уменьшит число облаков и понизит вероятность осадков, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев. Но вечером очередной фронтальный раздел принесет в регион новую порцию грозовых дождей, - отметил в Телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.