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НовостиОбщество3 июня 2023 5:43

Погода в Краснодаре 3 июня 2023: днем до +29 градусов

В Краснодаре вечером 3 июня ожидается гроза
Оксана КАДОЧНИКОВА
В Краснодаре будет жарко

В Краснодаре будет жарко

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 3 июня, в Краснодаре будет по-летнему жарко. Днем столбики термометров доберутся до высоких показателей. Воздух прогреется до +29 градусов.

- Ветер восточной четверти ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

Но вечером картина изменится. В городе начнется дождь, возможна гроза.

- Регион накроет небольшой антициклона, он уменьшит число облаков и понизит вероятность осадков, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев. Но вечером очередной фронтальный раздел принесет в регион новую порцию грозовых дождей, - отметил в Телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.