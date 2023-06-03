Поликлиника №4 в Сочи получила новые автомобили. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи поликлиника №4 получила новые автомобили.Четыре машины были закупили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

– Новые автомобили – это большая помощь нашему медучреждению, особенно, учитывая территориальную отдаленность прикрепленных населенных пунктов, географическое расположение местности и преобладание горных и грунтовых дорог. Машины предназначены для выездов врачей на дом, перевозки пациентов в поликлиники, - сообщила главный врач сочинской поликлиники Ульяна Катриченко.

Уточняется, что в ближайшее время автомобили брендируют. После этого их отправят на маршруты.