В Краснодаре летом открыто шесть ярмарок выходного дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодаре на ярмарках выходного дня продают черешню и абрикосы. Также можно купить клубнику, яблоки, ягоды и овощи.

- В связи с повышением температуры воздуха летом будет работать шесть ярмарок. Они открыты до 15:00 по улица имени Архитектора Ишунина, Героя Яцкова, Бургасская, Одесская, Восточно-Кругликовская, Западный Обход, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что на каждой ярмарке организаторы обязаны обеспечивать соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора. Они осуществляют контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторят соблюдения правил торговли.