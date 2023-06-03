Фото: Краснодарская и Северо-Кавказская епархия Армянской Апостольской Церкви

Митрополит Григорий встретился с главой епархии юга России Армянской Апостольской Церкви архиепископом Мовсесом Мовсесяном. Визит состоялся 2 июня. Владыка впервые посетил армянский культурный центр и храм Святых Саака и Месропа в Краснодаре, где для него провели экскурсию, а священнослужители Армянской Апостольской Церкви исполнили под аккомпанемент органа молитву «Отче наш» и «Господи помилуй» на армянском языке.

Мовсес Мовсесян рассказал об истории становления своей епархии, которая включает в себя несколько регионов Российской Федерации, 25 храмов и 26 священнослужителей.

- Мы имели честь встретиться с владыкой в 2021 году, и помним теплоту той встречи, которую Вы нам оказали. Эта Ваша братская любовь и теплота, которую мы получили, до сих пор в нашем сердце, - отметил архиепископ.

Владыка Григорий посетил учебные классы для изучения армянской истории, культуры и языка, шахматную школу, кабинет робототехники, спортивный и танцевальный залы, класс музыкальных инструментов, концертный зал с профессиональной сценой. Все это расположено в культурном центре при храме.

- Перед всеми христианами сейчас стоит масса вызовов, и мы готовы вместе с вами обсуждать вопросы, решение которых будет способствовать нравственному оздоровлению общества, борьбе с сектами и псевдорелигиозными течениями, оказывающими деструктивное влияние на жителей Кубани. Вместе мы можем и рассказывать о Боге, который нас любит, о Боге, который стал Человеком ради нашего спасения, - рассказал митрополит Григорий.