Кубанцев приглашают принять участие в акции «IT-донор». Фото:пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани пройдет акция «IT-донор» с 5 по 9 июня. Жителей края приглашают принять участие в соцпроекте. Его целью является создание активного сообщества из работников ИТ-отрасли, поддерживающих донорское движение.

- У медучреждений всегда есть потребность в донорской крови. Ее используют при сложных операциях, тяжелых травмах, ожогах. Участие в проекте – это возможность для каждого из нас внести свой вклад в общее дело, - сообщил руководитель ассоциации цифрового развития края Сергей Грабский.

Уточняется, что в этом году на Кубани к инициативе присоединилась ассоциация цифрового развития Краснодарского края и диджитал агентство ConvertMe.

Кроме того, проект реализуют три года. За это время в нем поучаствовало более 140 городов России. Кровь сдали порядка 1300 айтишников.