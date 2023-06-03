Три человека пострадали в жесткой аварии в центре Краснодара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре в жесткой аварии пострадали три человека. Столкновение произошло накануне ночью на пересечении улиц Красной и Мира.

- В аварии пострадали 21-летний водитель BMW. Также раненными оказались двое его пассажиров. Обоим мужчина по 21 году, - сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что водитель KIA двигался по улице Красной со стороны Пушкина в сторону Ленина. Он создал помеху при повороте налево автомобилю BMW, который ехал по встречной полосе на пересечении с улицей Мира. В результате BMW врезался в светофор.

На данный момент по факту аварии проводится проверка.