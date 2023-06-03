Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Новороссийске прошла акция «Zа здоровый образ жизни». Она состоялась в станице Натухаевской. Мероприятия проводят по всему краю при содействии районных обществ Кубанского казачьего войска. Также районных управлений по физкультуре и спорту муниципалитетов, регионального Олимпийского Совета.

– В рамках конкурса прошли городские соревнования по футболу, показательные выступления спортсменов, первенство по легкой атлетике, мастер-классы по различным видам спорта, соревнования на территории Центра казачьей молодежи «Ермак» и состязания по армрестлингу. Ребята поучаствовали в зарядке, которую провела мастер спорта России Светлана Иванькова, - сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что спортсменов наградили золотыми и серебряными знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Кроме того, в рамках спортивного праздника в станице Натухаевской прошли состязания по боевым единоборствам, соревнования по шахматам, занятия по фланкировке.