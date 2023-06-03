Жителе призывают быть бдительными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Кубани просят игнорировать призывы выйти на несанкционированные митинги. Провокационную информацию распространяют члены «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в России экстремистской организацией), которые действуют в соцсетях.

Правоохранители напоминают, что за призывы к осуществлению экстремистской деятельности грозит уголовная ответственность:

- Штраф от 100 тыс до 300 тыс рублей Лишение свободы сроком до 5 лет.

Участие в экстремистской организации:

Штраф в размере от 300 тыс до 600 тыс рублей, - пояснили в полиции Кубани. А еще предусмотрено наказание - лишение свободы сроком до 6 лет.

- За нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования: для граждан — от 10 до 20 тыс рублей или обязательные работы на срок до 40 часов для должностных лиц — от 15 до 30 тыс рублей, - пояснили в полиции. - Для юридических лиц — от 50 до 100 тыс рублей.

Вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествии или пикетировании тоже наказывается.

Для граждан — штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб. или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — штраф от 250 до 500 тысяч рублей.

Участие подростков возрасте до 16 лет в несанкционированных публичных мероприятиях говорит о неисполнении их родителями обязанностей по воспитанию. За это предусмотрен штраф.