Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Под Краснодаром достраивают школу на 1500 мест. Она откроется в поселке Российском по адресу: Тверская, 10, уже 1 сентября. Сейчас в здании выполняют отделочные работы.

— Чтобы 1 сентября эта школа приняла учеников, подрядчик наращивает темпы. Он работает на опережение графика. Времени осталось не так много, - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что более чем на половину завершены работы по стяжке пола, монтажу радиаторов отопления, штукатурке стен, и устройству подвесного потолка. Также заканчивается обустройство инженерных сетей: водопровода, канализации, отопления и вентиляции.

Объект введут в эксплуатацию летом.