Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2023 12:06

В Краснодаре отремонтировали 37 улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

План 2023 года завершают досрочно
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре отремонтировали 37 улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Полностью завершены работы на 29 участках, еще на восьми осталось нанести новую разметку, установить знаки и бортовые камни, а также привести в порядок тротуары при необходимости.

- Мы досрочно завершим план этого года. Осталось три улицы, где продолжается укладка дорожного полотна — Садовая, Длинная и Платановый Бульвар. Планируется, что до конца июня на этих улицах ремонт завершится, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Всего в рамках нацпроекта в 2023 года планируют обносить асфальт на 40 участках дорог. Протяженность составит более 60 километров. сообщает пресс-служба администрации Краснодара.