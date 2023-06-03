Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре отремонтировали 37 улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Полностью завершены работы на 29 участках, еще на восьми осталось нанести новую разметку, установить знаки и бортовые камни, а также привести в порядок тротуары при необходимости.

- Мы досрочно завершим план этого года. Осталось три улицы, где продолжается укладка дорожного полотна — Садовая, Длинная и Платановый Бульвар. Планируется, что до конца июня на этих улицах ремонт завершится, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Всего в рамках нацпроекта в 2023 года планируют обносить асфальт на 40 участках дорог. Протяженность составит более 60 километров. сообщает пресс-служба администрации Краснодара.