Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

В Абинском районе Кубани погиб 38-летний мотоциклист. ДТП с его участием произошло 3 июня. Он ехал по трассе Краснодар-Верхнебаканский. У станицы Холмской мужчина за рулем Ямахи столкнулся с автомобилем. Машина поворачивала налево.

- После столкновения спасти мотоциклиста не удалось, от полученных травм он скончался, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда»- Кубань» писала, что в Краснодаре таксист уснул за рулем и врезался в машину продавца клубники. ДТП произошло днем 2 июня на пересечении улиц Московской и Зиповской. Предварительно, 26-летний водитель Datsun проезжал по улице Московской и на перекрестке с Зиповской столкнулся с припаркованным авто Lada. По его словам, он уснул за рулем и потерял управление.