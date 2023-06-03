Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2023 13:26

В Городском Саду Краснодара выступит камерный оркестр 4 июня

Мероприятия начнется в 19:00
Мария ЧАЛАЯ
Национальную музыку и мелодии советского кино можно услышать в исполнении оркестра в Городском Саду. Фото: krd.ru.

Национальную музыку и мелодии советского кино можно услышать в исполнении оркестра в Городском Саду. Фото: krd.ru.

В Городском Саду Краснодара выступит камерный оркестр 4 июня. «Премьер-оркестр» под руководством заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Даниила Червякова познакомит местных жителей и туристов с шедеврами классической музыки.

- Оркестр исполнит мелодии из всеми любимых советских кинолент. Изюминкой программы станет «Эчмиадзинский танец» армянского композитора Комитаса, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Концерт начнется в 19:00.Если пойдет дождь, выступление оркестра могут перенести.

Всего до 9 сентября камерный оркестр даст 14 концертов.