Национальную музыку и мелодии советского кино можно услышать в исполнении оркестра в Городском Саду. Фото: krd.ru.

В Городском Саду Краснодара выступит камерный оркестр 4 июня. «Премьер-оркестр» под руководством заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Даниила Червякова познакомит местных жителей и туристов с шедеврами классической музыки.

- Оркестр исполнит мелодии из всеми любимых советских кинолент. Изюминкой программы станет «Эчмиадзинский танец» армянского композитора Комитаса, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Концерт начнется в 19:00.Если пойдет дождь, выступление оркестра могут перенести.

Всего до 9 сентября камерный оркестр даст 14 концертов.