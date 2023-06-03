Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Лабинском районе Кубани состоялись Чамлыкские поминовения. Они посвящены памяти казаков, которые погибли во время Гражданской войны. Мероприятие посетили более 700 казаков, а также заместитель атамана Кубанского казачьего войска Виталий Мясников, атаман Лабинского казачьего отдела Виктор Верзунов, глава Лабинского района Владимир Забураев, депутаты ЗСК, кадеты Курганинского казачьего кадетского корпуса.

– Сегодня мы чтим память, казаков, членов их семей, представителей духовенства, мирных жителей, которые были убиты без суда и следствия в этих местах. В память о тех событиях был установлен Поклонный крест– символ примирения вражеских сторон в нашей единой духовной вере, – рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Поминовения начались с исполнения гимнов России и Кубани, а также панихиды по погибшим казакам. В конце участники возложили венки и цветы к Поклонному кресту.