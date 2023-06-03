В Сочи сгорела конюшня.

В Сочи из пожара в конюшне удалось спасти всех лошадей. ЧП случилось накануне ночью в Хостинском районе на улице Саят-Нова.

- Сообщение о возгорании поступило в 01:08. К месту незамедлительно были направлены пожарные. В 01:28 к конюшне прибыли первые подразделения. Они установили, что загорелись постройки на площади 200м2. Подано 3 ствола «Дельта». В 02:03 пожар удалось ликвидировать, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что хозяин конюшни и инструктор успели спасти всех лошадей, но получили ожоги.

Всего к тушению пожара привлекалось от МЧС России 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.