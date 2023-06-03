В Краснодаре сгорел гараж. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре на улице Благодарной сгорел гараж. О возгорании стало известно в 17:27.

- К месту возгорания незамедлительно направили подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 17:35 сотрудники МЧС прибыли к месту возгорания. Они установили, что загорелась постройка на площади 15 м2, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что полная ликвидация пожара произошла в 17:48.

Всего к ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.