В Краснодаре сгорел гараж.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Краснодаре на улице Благодарной сгорел гараж. О возгорании стало известно в 17:27.
- К месту возгорания незамедлительно направили подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 17:35 сотрудники МЧС прибыли к месту возгорания. Они установили, что загорелась постройка на площади 15 м2, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что полная ликвидация пожара произошла в 17:48.
Всего к ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.